Al menos 14 casas resultan afectadas por tormenta en Tlaquepaque; cae un vehículo a socavón

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque informó que tras la tormenta de ayer que azotó al municipio y a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), al menos 14 casas resultaron afectadas por inundación y daños a menaje en las colonias La Ladrillera, López Cotilla, El Mante, Juan de la Barrera, El Órgano, Ojo de Agua y Lomas del Cuatro. Además, en la colonia Las Huertas un vehículo cayó dentro de un socavón; no se reportaron personas lesionadas tras los hechos.

La dependencia detalló que en una vivienda ubicada sobre la calle La Paz, en la colonia López Cotilla, el nivel de agua alcanzó 20 centímetros y causó daños en menaje. En El Mante, se registró el derrumbe de una barda de un domicilio y anegación en otras dos casas.

En el cruce de Chapultepec y 13 de Septiembre, en la colonia Juan de la Barrera, otro hogar se inundó, dejando un arrastre de sólidos de cinco centímetros, con daño a menaje. En El Órgano y Ojo de Agua se reportaron otras dos viviendas más afectadas.

En las colonias La Ladrillera y Lomas del Cuatro seis casas más, tres en cada una, presentaron niveles de inundación que llegaron hasta los 90 centímetros de altura en una vivienda; en todas ellas se reportaron daños en menaje.

ESPECIAL/SSPC TLAQUEPAQUE

En tanto, en Las Huertas, en el cruce de Pera y Mango, un vehículo cayó dentro de un socavón, mientras que en Santos Degollado y Niños Héroes el nivel del agua alcanzó un metro de altura, lo que ocasionó que vehículos quedaran varados. Además, en las instalaciones de Servicios Médicos Marcos Montero se presentó una anegación en el área de espera de tres centímetros.

En otras colonias, como Fraccionamiento Revolución, Sofia Hábitat y Arboledas de San Martín, se reportaron encharcamientos en la vía pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque indicó que el vaso regulador junto a Carretera a Chapala registró capacidad del 30 por ciento; en Fraccionamiento Revolución, el nivel fue de 20 por ciento; el canal de Villafontana se ubicó al 50 por ciento de su capacidad.

Asimismo, el canal de Camino Rojo se encontró al 40 por ciento, seguido de Arroyo Seco, a su cruce con Los Olivos, con un 30 por ciento de su capacidad.

JM