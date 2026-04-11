Para cuidar la salud y evitar enfermedades durante la temporada de calor en Jalisco —que comprende del 21 de marzo al 20 de octubre—, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas contra las afecciones derivadas de las altas temperaturas y los padecimientos diarreicos.

El calor favorece la proliferación de bacterias

Durante este periodo, dice la autoridad mediante la plataforma Jalisco Alerta, el incremento de las temperaturas favorece la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias como E. coli y Salmonella, principales causantes de infecciones gastrointestinales.

Para prevenir estos padecimientos estomacales, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con frecuencia; consumir agua hervida, clorada o embotellada; manejar, preparar y conservar adecuadamente la comida, así como verificar que se encuentre en buen estado antes de ingerirla.

La exposición a altas temperaturas, otro foco de atención

La exposición a las altas temperaturas puede provocar deshidratación, insolación, golpe de calor, quemaduras solares y enfermedades diarreicas. Es importante prestar atención a los síntomas de deshidratación, que incluyen sed intensa, mareo, irritabilidad, dolor de cabeza, sequedad en piel y mucosas, además de debilidad y sudoración excesiva en su fase inicial, seguida por la ausencia de sudor.

Otros signos clínicos a considerar son el enrojecimiento de la piel, fiebre, cambios en el comportamiento y aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, se debe buscar atención médica inmediata ante signos de alarma como piel caliente y seca sin sudoración, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes y dificultad para respirar.

¿Qué hacer en caso de presentar síntomas?

La SSJ indica que ante la presencia de síntomas de deshidratación, se aconseja administrar Vida Suero Oral, evitar la automedicación y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Se debe tener especial cuidado con los grupos más vulnerables: niñas y niños menores de seis años, personas mayores de 65 años y pacientes con sobrepeso o enfermedades cardiovasculares.

La SSJ mantiene una estricta vigilancia epidemiológica y un monitoreo constante de agua y alimentos. A través de estas acciones, se identifican agentes patógenos como Vibrio cholerae, Salmonella, Shigella, Rotavirus y E. coli, los cuales están relacionados con hasta el 70% de los casos de enfermedad diarreica aguda en la Entidad.

La SSJ exhorta a tomar medidas para proteger la salud

Como recomendaciones para esta temporada, la SSJ sugiere hidratarse constantemente sin esperar a tener sed, evitar las bebidas azucaradas o con edulcorantes y consumir frutas y verduras de temporada. Asimismo, es importante evitar la exposición prolongada al sol, limitar las actividades al aire libre entre las 11:00 y las 17:00 horas, mantener los espacios ventilados, usar ropa ligera de colores claros, aplicar protector solar y utilizar gorra o sombrero.

Para recibir orientación médica, la población puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco al número 33-3823-3220. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del Gobierno de Jalisco para proteger su bienestar durante esta temporada.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF