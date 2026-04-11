Para cuidar la salud y evitar enfermedades durante la temporada de calor en Jalisco —que comprende del 21 de marzo al 20 de octubre—, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas contra las afecciones derivadas de las altas temperaturas y los padecimientos diarreicos.Durante este periodo, dice la autoridad mediante la plataforma Jalisco Alerta, el incremento de las temperaturas favorece la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias como E. coli y Salmonella, principales causantes de infecciones gastrointestinales. Para prevenir estos padecimientos estomacales, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con frecuencia; consumir agua hervida, clorada o embotellada; manejar, preparar y conservar adecuadamente la comida, así como verificar que se encuentre en buen estado antes de ingerirla.La exposición a las altas temperaturas puede provocar deshidratación, insolación, golpe de calor, quemaduras solares y enfermedades diarreicas. Es importante prestar atención a los síntomas de deshidratación, que incluyen sed intensa, mareo, irritabilidad, dolor de cabeza, sequedad en piel y mucosas, además de debilidad y sudoración excesiva en su fase inicial, seguida por la ausencia de sudor.Otros signos clínicos a considerar son el enrojecimiento de la piel, fiebre, cambios en el comportamiento y aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, se debe buscar atención médica inmediata ante signos de alarma como piel caliente y seca sin sudoración, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes y dificultad para respirar.La SSJ indica que ante la presencia de síntomas de deshidratación, se aconseja administrar Vida Suero Oral, evitar la automedicación y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Se debe tener especial cuidado con los grupos más vulnerables: niñas y niños menores de seis años, personas mayores de 65 años y pacientes con sobrepeso o enfermedades cardiovasculares.La SSJ mantiene una estricta vigilancia epidemiológica y un monitoreo constante de agua y alimentos. A través de estas acciones, se identifican agentes patógenos como Vibrio cholerae, Salmonella, Shigella, Rotavirus y E. coli, los cuales están relacionados con hasta el 70% de los casos de enfermedad diarreica aguda en la Entidad.Como recomendaciones para esta temporada, la SSJ sugiere hidratarse constantemente sin esperar a tener sed, evitar las bebidas azucaradas o con edulcorantes y consumir frutas y verduras de temporada. Asimismo, es importante evitar la exposición prolongada al sol, limitar las actividades al aire libre entre las 11:00 y las 17:00 horas, mantener los espacios ventilados, usar ropa ligera de colores claros, aplicar protector solar y utilizar gorra o sombrero.Para recibir orientación médica, la población puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco al número 33-3823-3220. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del Gobierno de Jalisco para proteger su bienestar durante esta temporada.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF