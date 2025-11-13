El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará un ligero aumento de las temperaturas, pero continuará siendo fresco por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del tiempo para la ciudad este jueves 13 de noviembre:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, se prevé cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 30 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas que se esperan son máximas entre los 25-28 °C y mínimas de entre 10-14 °C.

¿Cómo viene el clima para Guadalajara?

Jueves 29 – 9 °C Viernes 29 – 9 °C Sábado 29 – 10 °C Domingo 29 – 9 °C

Las temperaturas seguirán siendo bajas durante el resto de la semana y estarán por debajo de los 10 °C hasta el sábado, que se prevé un ligero incremento .

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

El ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión ocasionará chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvia fuerte en Quintana Roo y Campeche. Lluvias dispersas en el resto de la región sureste y península de Yucatán. Rachas de viento fuerte el noreste, penínsulas de Yucatán y Baja California.

Jalisco, con tiempo estable, cielo despejado y ascenso gradual en las temperaturas máximas. La noche y el amanecer continuará frío en gran parte del estado. Principalmente en las regiones de Los Altos de Jalisco .

