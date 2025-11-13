El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó sobre las condiciones de los fenómenos naturales que afectarán al país este jueves 13 de noviembre.Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, interaccionará con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, originando lluvias puntuales torrenciales con posibles trombas marinas en Quintana Roo (sur), así como lluvias muy fuertes en Campeche, y chubascos en Yucatán; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, así como originar encharcamientos e inundaciones.A su vez, canales de baja presión sobre interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, manteniéndose el ambiente frío en horas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.Por otra parte, se prevé durante la noche, se aproxime un nuevo frente frío al noroeste del país, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en Baja California.Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales fuertes, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA