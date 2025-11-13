El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó sobre las condiciones de los fenómenos naturales que afectarán al país este jueves 13 de noviembre.

Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, interaccionará con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, originando lluvias puntuales torrenciales con posibles trombas marinas en Quintana Roo (sur), así como lluvias muy fuertes en Campeche, y chubascos en Yucatán; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, así como originar encharcamientos e inundaciones .

A su vez, canales de baja presión sobre interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, manteniéndose el ambiente frío en horas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central .

Por otra parte, se prevé durante la noche, se aproxime un nuevo frente frío al noroeste del país , asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en Baja California.

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de noviembre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra), Morelos, Estado de México y Guerrero.

Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales fuertes, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA