El cierre del gobierno en Estados Unidos llegó a su fin y, en medio de esta noticia, el peso mexicano registra una tendencia a la apreciación este jueves 13 de noviembre frente al dólar estadounidense .

Según Bloomberg, el tipo de cambio en la apertura de esta jornada es de 18.26 pesos por dólar (Ciudad de México, 07:57 horas); lo que significa una apreciación de 0.17 de la moneda nacional . La agencia reporta que la divisa se encamina a su séptimo día de ganancias .

¿Cuál es la cotización peso-dólar en los principales bancos de México este jueves 13 de noviembre de 2025?

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banamex 17.77 18.79 Banco Azteca 16.90 18.95 Banorte 17.10 18.60 BBVA Bancomer 17.40 18.53 Scotiabank 17.40 19.00

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:30 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

¿Cómo le fue al peso ayer frente al dólar?

El dólar se debilitó por sexta jornada consecutiva y acabó sobre 18.30 pesos, el menor cierre desde el pasado 16 de septiembre, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo sobre 18.79 pesos en ventanillas de Banamex. El peso fue impulsado por las expectativas de que concluya el cierre parcial del gobierno estadounidense.

Con información de Bloomberg y SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA