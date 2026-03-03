En Jalisco, llegará a su fin la onda de calor que ha afectado a las y los habitantes desde hace días, pero el estado no se salva de la presencia de fenómenos meteorológicos que, para este martes, podrían propiciar lluvias . Te diremos las condiciones que se esperan para Guadalajara este 3 de marzo con la entrada de humedad desde el Pacífico, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) y Meteored.

Lluvias puntuales fuertes en Jalisco

Para este martes, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera , por lo que la onda de calor finalizará para Jalisco. A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

Por otro lado, el frente frío número 38 no ocasionará afectaciones en Jalisco, solo en estados del norte de México; sin embargo, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del país, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes y chubascos .

Jalisco prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas , las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas de la región y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Lluvia en Guadalajara?

En Guadalajara, debido a las condiciones ya mencionadas, se pronostica una jornada soleada y algunas nubes dispersas. Ambiente cálido en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. Existe probabilidad de lluvias durante la tarde . En el resto del estado, se esperan lluvias acompañadas de granizo y actividad eléctrica en zonas montañosas.

A continuación, te compartimos las posibles condiciones del estado del tiempo para Guadalajara durante este día.

Clima en Guadalajara este 3 de marzo de 2026

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 18 °C Nubes y claros 18 °C 10:00 21 °C Soleado 21 °C 11:00 23 °C Soleado 25 °C 12:00 25 °C Soleado 26 °C 14:00 29 °C Nubes y claros 27 °C 17:00 29 °C Parcialmente nublado 27 °C 20:00 24 ºC Parcialmente nublado 25 ºC 23:00 21 ºC Cielo despejado 21 ºC

Con información del SMN, IAM y Meteored.

