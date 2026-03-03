Barcelona tiene una tarea titánica en el juego de Vuelta de las Semifinales por la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid: reivindicarse y sobrevivir. El pasado 12 de febrero, los colchoneros no tuvieron piedad de los blaugranas en una juego de Ida contundente, por no decir lapidario, que culminó 4-0 en favor del local .

No te pierdas el desenlace de este duelo por la Copa del Rey. Te diremos a qué hora y en qué plataformas disfrutar del encuentro que marcará el rumbo del certamen español .

Barcelona espera un milagro

Solo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias, el Barcelona le ha dado la vuelta a un 4-0 cedido en la Ida. Fue en los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17 frente al PSG.

Los parisinos habían ganado 4-0 en su estadio, en la Vuelta, los azulgrana ganaron por 6-1, con un tanto en el último momento de Sergi Roberto.

Para el recuerdo de las remontadas azulgranas, y ante el Atlético de Madrid, está aquel 5-4, con gol de Juan Antonio Pizzi, en los cuartos de la Copa de 1996-97. Pero de eso hace mucho...

El presente es que el equipo culé está en un buen momento, pero que el 4-0 lastra absolutamente sus opciones, después de un partido en el que todo le salió mal, empezando por el autogol de Eric García previo a los 10 primeros minutos del encuentro .

La evidencia es que el Barça está en un gran momento. Desde su regreso al Spotify Camp Nou ha sumado diez victorias en diez partidos, en una serie en la que se ha medido a Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Eintracht (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0) y Villarreal (4-1), con 31 goles a favor y 5 en contra.

Ante el Atlético de Madrid es el primer gran momento del curso para el Barça en un mes grande, con la eliminatoria de Octavos de Final de la Champions League frente al Newcastle, además de la visita liguera a San Mamés, pero también con el regreso de Pedri como director de juego y el gran momento de Lamine Yamal, autor de su primer triplete como profesional, ante el Villarreal.

El rival, listo

El Atlético de Madrid mantiene la alerta, pese al 4-0 de la Ida hace 19 días. En los partidos de Diego Simeone al frente del equipo rojiblanco, solo perdió por cuatro goles de diferencia en cinco ocasiones (4-0 con el Arsenal este curso, 4-0 con el Benfica y el Paris Saint-Germain el anterior, 4-0 con el Bayern en 2020 y 4-0 con el Dortmund en 2018) y la última vez que el equipo madrileño cayó por más goles fue antes de la llegada del técnico argentino y ante el Barça: 5-0 en septiembre de 2011, con Gregorio Manzano como entrenador.

La ventaja es considerable, pero el Atlético la asume con prudencia para el duelo de Vuelta, consciente de la capacidad de su rival y la dimensión del desafío. Es el partido más importante del curso hasta ahora. Es la posibilidad de alcanzar una Final de la Copa del Rey que no disputa desde 2013, cuando fue campeón del torneo en el Bernabéu. Y también es el trayecto más visible, quizá único, aunque queda en disputa la Liga de Campeones, para romper con la secuencia más larga sin títulos de la era Simeone, ya casi cerca de los cinco años. Desde 2021.

Vencedor en su último compromiso en Oviedo, con el gol decisivo en el minuto 94' de Julián Alvarez, y ganador de sus tres encuentros oficiales más recientes, el Atlético, Simeone y sus futbolistas necesitan esa final, tan distante como está la competencia por la Liga, precisamente con el Barcelona como líder a trece puntos, y a la espera del Tottenham en los octavos de Final de la Liga de Campeones.

¿Dónde ver EN VIVO la Semifinal de Vuelta por la Copa del Rey?

La temporada terminaría en 180 minutos o más para el Barcelona, si primero supera su visita al Camp Nou, donde los recibirá el Atlético. Los blaugranas encaran la enésima prueba de fuego como visitante, decisiva y con presión para el conjunto rojiblanco, mermado por la baja de Pablo Barrios, fuera de su octavo encuentro seguido por lesión .

Hora: 14:00

Sede: Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Con información de EFE.

