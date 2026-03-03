Este 3 de marzo, la afición de Guadalajara vibrará con el poderoso encuentro entre las leyendas que alguna vez formaron parte de Barcelona y Real Madrid, que tendrá su sede en el Estadio AKRON. Te diremos a qué hora y a través de qué canales y plataformas disfrutar del partido .

La Copa de Leyendas es la oportunidad para que los aficionados aseguren su lugar y disfruten de un encuentro memorable. Este espectáculo promete ser una fiesta en el estadio, combinando deporte y entretenimiento de primer nivel en la capital tapatía.

¿Qué esperar del encuentro?

Este partido reunirá a destacados exfutbolistas del Real Madrid y el FC Barcelona y, durante el medio tiempo, el reconocido DJ Luch (su versatilidad y su instinto lo han consolidado en la industria de la música regional latina y electrónica) ofrecerá un espectáculo musical único.

La Copa de Leyendas contará con la presencia de figuras icónicas del futbol mundial. Entre los exfutbolistas confirmados se encuentran Rafa Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández, que vuelven a tener el escudo blaugrana en el pecho; y también Fernando Hierro, Iker Casillas, Luis Figo y Fernando Morientes, quienes encabezan la lista de merengues para engalanar el partido.

En la conferencia previa al duelo, el "Káiser", Rafa Márquez, uno de los mexicanos más exitosos en el futbol europeo de la historia y de corazón tapatío, por su familia y su paso por Atlas, vive este partido con un sabor especial al estar en una ciudad que conoce y que lo conoce a la perfección.

"Traer un evento como este es importante para Jalisco, para México. Tener dos instituciones tan importantes a nivel mundial lo hace más especial y para mí es fantástico , es algo que quizá nunca imaginé que podía suceder. Lo voy a disfrutar al máximo, estar aquí con excompañeros, hoy amigos, también con mis contrincantes en su momento, pero también han sido amigos", comentó.

¿Dónde ver EN VIVO la Copa de Leyendas?

Este evento consolida a Guadalajara como un epicentro para el deporte y el entretenimiento a nivel internacional. El Estadio AKRON será el escenario de una noche inolvidable, fusionando música, espectáculo y futbol. ¡No te lo pierdas!

Hora: 20:00

Sede: Estadio AKRON

Transmisión: FC Barcelona YouTube (Pago por evento) y Azteca Deportes Network

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

