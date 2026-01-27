Las bajas temperaturas continúan marcando el inicio de la semana en Jalisco, de acuerdo con el reporte de temperaturas mínimas de las estaciones climatológicas convencionales, correspondiente al 27 de enero de 2026, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) diversas localidades del estado registraron valores cercanos o por debajo de los cero grados, principalmente en regiones Altos Norte, Altos Sur y el sur de la entidad.

El punto más frío del estado se registró en la comunidad de San Gaspar, ubicada en el municipio de Jalostotitlán, donde el termómetro descendió hasta los -2.5 grados Celsius, reflejando la intensidad de la masa de aire frío que afecta al territorio jalisciense durante esta temporada invernal.

Municipios con las temperaturas más bajas

Además de Jalostotitlán, otras localidades reportaron temperaturas negativas durante la madrugada. En San Gregorio, municipio de Gómez Farías, se alcanzó una mínima de -2.0 grados Celsius, mientras que Ajojucar, en el municipio de Teocaltiche, y La Sauceda, en Lagos de Moreno, registraron -1.0 grado Celsius, condiciones que favorecen la presencia de heladas.

Estos valores confirman que las zonas rurales y de mayor altitud continúan siendo las más vulnerables a los descensos bruscos de temperatura, con posibles afectaciones a cultivos, ganado y población expuesta.

Temperaturas bajas, pero sin heladas en otras regiones

En otras estaciones climatológicas del estado, si bien no se alcanzaron valores bajo cero, las temperaturas se mantuvieron considerablemente bajas.

En Bocas, municipio de Mezquitic, y en El Cuarenta, localidad de Lagos de Moreno, se reportaron 2.0 grados Celsius. La misma temperatura mínima se registró en Tenasco, municipio de Santa María de los Ángeles.

Por su parte, la cabecera municipal de Lagos de Moreno presentó una temperatura mínima de 2.5 grados Celsius, mientras que La Cuña, en Yahualica de González Gallo, alcanzó los 3.0 grados.

Por otro lado, la estación ubicada en Teocaltiche reportó 3.5 grados Celsius, completando el listado de las diez localidades con las temperaturas más bajas del estado durante la jornada.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en comunidades donde se presentaron temperaturas bajo cero. Autoridades llaman a proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como a resguardar animales y revisar instalaciones de gas o calefacción para evitar accidentes.



