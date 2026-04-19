Este 19 de abril, se pronostican lluvias para el centro y este de Jalisco, lo que incluye algunos municipios que componen el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.Te diremos qué municipios del AMG tienen probabilidad de lluvia este domingo y a qué hora se prevé la caída de las primeras precipitaciones.Pese a la probabilidad de lluvias en municipios del AMG para este domingo, el SMN ha publicado que la onda de calor presente en Jalisco se mantendrá durante el resto de la jornada debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que en algunos momentos del día se espera que los temómetros lleguen hasta los 30 °C.A su vez, un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en zonas de Jalisco, incluyendo algunos de los nueve municipios que componen el AMG (Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán).Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.Con información del SMN y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF