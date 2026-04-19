Este 19 de abril, se pronostican lluvias para el centro y este de Jalisco , lo que incluye algunos municipios que componen el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

Te diremos qué municipios del AMG tienen probabilidad de lluvia este domingo y a qué hora se prevé la caída de las primeras precipitaciones .

El clima en Jalisco

Pese a la probabilidad de lluvias en municipios del AMG para este domingo, el SMN ha publicado que la onda de calor presente en Jalisco se mantendrá durante el resto de la jornada debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que en algunos momentos del día se espera que los temómetros lleguen hasta los 30 °C.

A su vez, un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en zonas de Jalisco , incluyendo algunos de los nueve municipios que componen el AMG (Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán).

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Municipios del AMG que esperan lluvias este 19 de abril

Municipio/Condiciones ¿Espera lluvia? Hora Probabilidad Guadalajara Sí 14:00 a las 17:00 horas Del 50 al 60 % San Pedro Tlaquepaque Sí 14:00 a las 17:00 60 % Tlajomulco de Zúñiga Sí 14:00 a las 17:00 Del 40 al 50 % Tonalá Sí 14:00 70 % Zapopan Sí 17:00 60 % Zapotlanejo Sí 14:00 a las 17:00 Del 40 al 80 % El Salto No - - Ixtlahuacán de los Membrillos Sí 14:00 y 23:00 Del 30 al 40 % Juanacatlán Sí 14:00 a las 17:00 Del 30 al 50 %

Con información del SMN y Meteored.

Lee también: Detienen en México a uno de los 10 más buscados por Interpol en Europa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF