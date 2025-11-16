Domingo, 16 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Gobierno de Jalisco fortalece la estrategia Pulso de Vida

Acuerdan reforzar apoyos y protección para mujeres y menores mediante acciones coordinadas y análisis territorial.

Por: El Informador

Fabiola Loya Hernández. La titular de la SISEMH, encabeza la sesión de la Mesa de Seguridad para fortalecer la estrategia Pulso de Vida. ESPECIAL

Fabiola Loya Hernández. La titular de la SISEMH, encabeza la sesión de la Mesa de Seguridad para fortalecer la estrategia Pulso de Vida. ESPECIAL

Autoridades estatales y municipales acordaron reforzar la estrategia Pulso de Vida y consolidar un modelo de atención especializado para hijas e hijos víctimas indirectas de violencia familiar. Los acuerdos se tomaron durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género (VrG), encabezada por Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), en Palacio de Gobierno.

Se revisaron los avances del mapeo territorial y los mecanismos de protección para mujeres en riesgo, así como información estadística de septiembre y octubre. Escudo Urbano C5 presentó un informe por colonias para focalizar recursos en zonas de mayor incidencia.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones