Gobierno de Jalisco fortalece la estrategia Pulso de Vida

Autoridades estatales y municipales acordaron reforzar la estrategia Pulso de Vida y consolidar un modelo de atención especializado para hijas e hijos víctimas indirectas de violencia familiar. Los acuerdos se tomaron durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género (VrG), encabezada por Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), en Palacio de Gobierno.

Se revisaron los avances del mapeo territorial y los mecanismos de protección para mujeres en riesgo, así como información estadística de septiembre y octubre. Escudo Urbano C5 presentó un informe por colonias para focalizar recursos en zonas de mayor incidencia.