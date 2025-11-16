Claudia Sheinbaum va por reconstrucción de carretera Escárcega-Palizada

Acompañada por la gobernadora Layda Sansores (Morena) y ante el grito de cientos de asistentes de “¡Carretera! ¡Carretera! ¡Carretera!”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que su gobierno reconstruirá la carretera Escárcega-Palizada, la cual prácticamente en su totalidad está llena de baches.

Indicó que la reconstrucción de esta carretera iniciará el próximo año, debido a que ya se cerró el presupuesto de este año.

“Ahora que planeamos esta gira por Campeche y Tabasco me dijeron unos compañeros ‘no es que no vaya a Palizada, porque no está bien la carretera’, y le dije ‘pues precisamente, por eso quiero ir a Palizada en carretera’”.

“Bueno, viene el compromiso: de aquí a fin de año ya no nos va a alcanzar, porque ya se cerró el presupuesto, pero el próximo año iniciamos con toda la reparación de la carretera a Palizada”, dijo ante el aplauso de cientos de pobladores reunidos en el centro del municipio campechano. La Presidenta afirmó que este año le ha ido bien a México, pero confío que durante 2026, “le va a ir mejor”.

Al encabezar la supervisión del avance del programa de Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche, la Jefa del Ejecutivo federal aseguró que cuando un Gobierno está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria.

“Por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor”.

Apuntó que con la llamada Cuarta Transformación “no llegamos a administrar o a enriquecernos, nosotros llegamos con un mandato que es servirle al pueblo de México, y eso es lo que estamos haciendo”.

Sheinbaum Pardo afirmó que la transformación que ocurrió en el país, a partir de 2018, “no solamente fue cambiar el presupuesto, brindar apoyo a los que menos tienen, construir nuevos derechos sociales -como más preparatorias y escuelas para que los jóvenes sigan estudiando-, sino cambió mucho en la conciencia, en la forma de pensar de todas y de todos”.

Resaltó que no hace falta poner el nombre del ex presidente López Obrador en calles o hacerle monumentos “porque él se quedó en el corazón del pueblo de México”.

Impulsa la entrega de becas

Durante su gira de ayer por el Sureste de México, la Presidenta visitó Jonuta (Tabasco), donde entregó tarjetas de la Beca Benito Juárez a estudiantes de bachillerato.

Anunció la ampliación en el turno vespertino de preparatoria a universidad en este municipio; en tanto, adelantó la construcción de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, con la finalidad, aseguró, de garantizar el acceso a la educación por parte de los jóvenes.