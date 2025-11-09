Este domingo 9 de noviembre, el municipio de Puerto Vallarta tendrá una jornada calurosa que superará la sensación térmica de 30 °C. A continuación presentamos los detalles del estado del tiempo para la localidad, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored. Este día se prevé que el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico genere lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del país, sin embargo, Jalisco solo se verá afectado por cielo parcialmente nublado y no espera precipitaciones para esta jornada. Por la mañana, se espera ambiente fresco; durante la tarde, ambiente caluroso en la región.Se pronostica viento de dirección variable de 30 a 45 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 70 km/h, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas.Según información de Meteored, la playa jalisciense no espera precipitaciones para este domingo 9 de noviembre, por el contrario, se pronostica un día soleado, con sensación térmica de hasta 32 °C a las 15:00 horas. A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo en el municipio costero de Jalisco.Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF