Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la inflación anual de México se desaceleró en octubre , justo un día después de que Banco de México (Banxico) , anunciara su recorte consecutivo número 11 de tasas de interés. Según el organismo, la inflación general en México descendió al 3.57 % anual al cierre de octubre de 2025, frente al 3.76% de septiembre .

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Inegi, el subyacente —considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, como bienes agropecuarios y energéticos— subió el 0.29 % en octubre hasta ubicarse en el 4.28 % a tasa anual.

Mientras que la partida no subyacente aumentó el 0.63 % a tasa mensual y se mantiene con un alza del 1.18 % anual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías aumentaron el 0.17 % en el mes y el 4.12 % anual. En tanto, los servicios avanzaron el 0.39 % mensual y el 4.44 % en el año.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se redujeron el 0.90 % respecto al periodo inmediato anterior y aumentaron el 0.10 % frente al mismo mes del año pasado.

En el mismo renglón, los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno de México se elevaron el 1.89 % en el mes y el 2.07 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, creció el 0.32 % mensual y el 3.61 % anual .

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron la electricidad (17.65 %), el transporte aéreo (11.29 %) y los servicios turísticos (8.04 %).

Mientras que los productos genéricos que más bajaron en el mes fueron el tomate verde (10.94 %), el aguacate (10.52 %), la naranja (9.86 %) y el limón (8.79 %).

Los precios al consumidor cerraron en 2023 con una subida del 4.66 %, tras la tasa del 7.82 % en 2022, el mayor nivel en veintidós años y del presente siglo para un fin de año.

