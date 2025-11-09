Este domingo, 9 de noviembre, el Ayuntamiento de Tlajomulco informó que reforzará su compromiso con el campo mediante un programa de apoyo económico a productores de maíz, a través del cual se otorgarán dos mil pesos por tonelada, hasta un máximo de cinco toneladas por productor, con el objetivo de fortalecer la economía rural y respaldar a quienes más lo necesitan.

Acciones para apoyar a los productores de maíz y a los ganaderos

Así lo adelantó el Presidente Municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien afirmó que estas acciones refrendan su compromiso de apoyar a los productores de maíz y a los ganaderos, sectores que siguen siendo fundamentales para la economía y el desarrollo de la comunidad.

“Queremos anunciarles, y les damos la primicia, que en nuestro próximo Consejo Agropecuario estaremos lanzando un programa de apoyo económico por tonelada desde el municipio. Vamos a contribuir con nuestro granito de arena, sumando esfuerzos con la Federación, con nuestro Gobernador Pablo Lemus, y desde el municipio destinamos dos mil pesos por tonelada, hasta cinco toneladas por productor, para que llegue a quienes más lo necesitan”, destacó.

En busca equilibrar el mercado y garantizar ingresos más justos

Gerardo Quirino detalló que el programa será formalmente presentado el próximo miércoles durante la sesión del Consejo Agropecuario Municipal, integrado por representantes de los 17 ejidos de Tlajomulco. El Alcalde señaló que este esfuerzo se suma al ajuste federal del precio del maíz por tonelada, medida que busca equilibrar el mercado y garantizar ingresos más justos para los productores.

Se previene la propagación del gusano barrenador

En materia de sanidad agropecuaria, Quirino Velázquez afirmó que el Gobierno Municipal mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales para prevenir la propagación del gusano barrenador, plaga que representa un riesgo para el ganado y la economía rural, y que ya registra un primer caso en Jalisco. Precisó que se mantiene contacto constante con los productores ganaderos del municipio para implementar acciones conjuntas de vigilancia y control.

El dato

Actualmente, más de 4 mil 500 productores de maíz y más de 2 mil 500 ganaderos integran el padrón agropecuario en Tlajomulco. El municipio conserva 25 mil hectáreas de superficie agrícola, que representan casi la mitad de su territorio, reflejo de su fuerte vocación rural. Tlajomulco cuenta con 17 ejidos que participarán en el Consejo Agropecuario Municipal, instancia clave para coordinar políticas de apoyo, prevención y desarrollo sustentable del campo.

