Fiestas de Octubre 2025 tuvieron más de un millón de asistentes

La edición número 60 de las Fiestas de Octubre tuvo más de un millón de asistentes, informó el Gobierno de Jalisco.

Fueron un total de 33 días de actividades, del 3 de octubre al 4 de noviembre, en la que destacan que hubo escenarios temáticos que reflejan la identidad, la tradición, además de la diversidad cultural y geográfica de los municipios del estado.

El Gobierno estatal resaltó que se instalaron pasillos temáticos inspirados en los Pueblos Mágicos, haciendas agaveras, cuerpos de agua, la gran ciudad y nuestra identidad artesanal.

También hubo happenings, protagonizados por jóvenes talentos circenses y escénicos, que proyectaron la esencia de Jalisco y sus tradiciones en un espectáculo para toda la familia y representaciones que recorrieron los pasillos y tuvieron su culminación en la explanada principal con un gran show.

Una de las atracciones principales fue la presencia del Pabellón " El Alma del Mundial ", la primera actividad oficial de FIFA en Jalisco, que recibió más de 85 mil visitantes.

El Pabellón sirvió como preámbulo de la próxima edición del Mundial 2026 y hubo experiencias inmersivas, memorabilidad histórica (con indumentaria de jugadores mundialistas y astros internacionales), balones de ediciones del pasado y un espacio para el nuevo esférico Trionda .

Exfutbolistas como Luis Roberto Alves "Zague", Manuel Negrete, Pavel Pardo, Alicia Cervantes, Fernando Quirarte, Juan Francisco Palencia, Ramón Ramírez y Carlos Salcido , leyendas mundialistas de la Selección Mexicana, ofrecieron dos foros donde platicaron con los asistentes sobre sus experiencias defendiendo la camiseta nacional.

La Canica Azul "Dulce Tradición" recibió más de 42 mil asistentes por las tardes, y más de 4 mil niñas y niños de 51 escuelas, albergues y casas hogares, con siete salas temáticas y un tren panorámico inspirados en los dulces tradicionales de Jalisco.

En el Foro Principal se presentaron más de 100 artistas nacionales e internacionales y 6 conciertos tuvieron el 90 por ciento de su capacidad mientras que 11 registraron lleno total, entre los que destacan Sebastián Yatra, Caifanes, Zoé, Enjambre, Ha*Ash, Morat, Belinda, Frontera, Intocable, María José y el gran cierre con la Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho .

Tras finalizar la edición, el Auditorio Benito Juárez iniciará la segunda etapa de las remodelaciones del recinto con rumbo al 2026.

