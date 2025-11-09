La madrugada de este domingo se vio protagonizada por al menos cuatro percances viales ocurridos en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, uno de ellos, dejando un saldo fatal de una persona fallecida.

Tres de los percances ocurrieron en Zapopan, el primero de ellos ocurrió hacia las dos de la mañana, sobre la avenida Vallarta, a la altura del Parque Funeral Colonias, en la colonia Rinconada del Bosque.

De acuerdo con las autoridades de emergencia del municipio de Zapopan, dos vehículos compactos en color rojo impactaron de frente, sin que de este resultaran personas heridas de gravedad.

El segundo de los hechos sucedió durante las primeras horas de la mañana. Sobre la avenida Juan Pablo II, al cruce con Prolongación Laureles, en la colonia Tepeyac, quien conducía un vehículo Volkswagen Jetta color plomo volcó, quedando sobre el techo.

A la llegada de los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan el automóvil se hallaba abandonado, por lo que se desconoce si hubo personas lesionadas en este percance.

Un hecho más ocurrió sobre la avenida López Mateos, donde al cruce de la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Ciudad del Sol, la persona conductora de un Suzuki Swift impactó de lleno contra un árbol, resultando lesionada y teniendo que ser trasladada a una unidad de la Cruz Verde para su mejor atención médica.

En todos los hechos los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan procedieron a sanear los derrames de líquidos de los vehículos para evitar nuevos percances.

Pero uno de los hechos más lamentables sucedió en Guadalajara, a espaldas de la Vieja Central Camionera. Sobre la avenida 5 de Febrero un vehículo Mercedes Benz, en color negro, chocó contra una camioneta, y por alcance impactó a un vehículo compacto en color blanco donde viajaba una familia: el papá, la mamá y dos niñas. Este coche terminó chocando contra la parte trasera de un camión que se hallaba estacionado sobre la vía, dejando a las personas prensadas dentro del automotor.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara tuvieron que intervenir con equipo hidráulico para liberarlas, sin embargo, la mujer que viajaba en el compacto blanco, madre de las niñas, perdió la vida. Las otras cuatro personas (el papá, las dos menores y el conductor de la camioneta) resultaron lesionadas.

El conductor del vehículo negro, quien presuntamente inició el percance, quedó en calidad de retenido en espera del deslinde de responsabilidades, pues existen dos versiones a comprobar por el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, la primera de ellas que el conductor del Mercedes Benz se quedó sin frenos, y la segunda que conducía en estado de ebriedad y a alta velocidad.

Será tras el peritaje correspondiente que las autoridades puedan determinar lo sucedido en este percance.

