De acuerdo con el pronóstico del tiempo, este domingo 30 de noviembre se estima que en Guadalajara predominará una combinación de nubes y claros, con temperaturas cálidas por la tarde. Conoce los detalles del clima a continuación:En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, prevé para Jalisco una mañana de fresca a fría, con cielo medio nublado y posibles heladas en las zonas altas del estado. Se estima que el ambiente, durante la tarde, sea cálido y con posibilidad de lluvias aisladas con probables descargas eléctricas.Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en algunas zonas de la entidad.En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostica un cielo nuboso, especialmente en horas de la tarde. Se estima una temperatura mínima de 9° C por la mañana, y una máxima de 27° C durante el día. El potencial de lluvias para hoy es escaso.El SMN señala que el día de hoy el frente frío núm. 17 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias puntuales muy fuertes en algunos estados:Pronóstico de lluvias:Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa).Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Huasteca Alta).Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.Pronóstico de temperaturas máximas:Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Veracruz, Campeche y Yucatán.Pronóstico de temperaturas mínimas:Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.Pronóstico de viento:Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Tamaulipas, disminuyendo en el transcurso del día.Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.