De acuerdo con el pronóstico del tiempo, este domingo 30 de noviembre se estima que en Guadalajara predominará una combinación de nubes y claros, con temperaturas cálidas por la tarde. Conoce los detalles del clima a continuación:

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, prevé para Jalisco una mañana de fresca a fría, con cielo medio nublado y posibles heladas en las zonas altas del estado. Se estima que el ambiente, durante la tarde, sea cálido y con posibilidad de lluvias aisladas con probables descargas eléctricas.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en algunas zonas de la entidad.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostica un cielo nuboso, especialmente en horas de la tarde. Se estima una temperatura mínima de 9° C por la mañana, y una máxima de 27° C durante el día. El potencial de lluvias para hoy es escaso.

Clima Nacional

El SMN señala que el día de hoy el frente frío núm. 17 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional , interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias puntuales muy fuertes en algunos estados:

Pronóstico de lluvias:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Huasteca Alta).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Pronóstico de viento:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Tamaulipas, disminuyendo en el transcurso del día.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Con información de SMN y Meteored

MB