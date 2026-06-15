El Gobierno de Jalisco tiene detectadas las vialidades que fueron las más peligrosas debido a accidentes viales ocurridos durante el año 2025. La mayoría de los percances se dieron lugar en las vialidades primarias, aquellas que tienen una mayor incidencia de percances viales en el año pasado.

Los puntos críticos son los siguientes:

Periférico Sur y Jesús Michel González

Lázaro Cárdenas y Carretera a Chapala

Avenida López Mateos y Periférico Sur

López Mateos y Mariano Otero

Juan Gil Preciado, entre avenida Base Aérea y Carretera a Colotlán

Este es el cruce más peligroso del AMG desde hace años

El primer cruce, de la avenida Jesús Michel González y Periférico Sur ha ocupado el primer lugar como el sitio más peligroso desde el año 2023: tan solo en el 2025, tuvo 5 personas muertas en percances viales, la mayor cantidad entre todos los cruces de la ciudad.

Jesús Carlos Soto, director General de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, reconoció que dicho cruce de vialidades es el más peligroso en la ciudad; consideró que podría requerir mayor intervención con señalética de velocidad.

"Es un tramo largo, creo que son 4 kilómetros los que habría que intervenirse. A simple vista, lo que parece que requiere más esa vía es señalamiento vial, quizá la colocación de algunos elementos reductores de la velocidad en algunos puntos".

Explica que deberán analizar con el equipo de la Secretaría de Transporte cuál será la intervención para reducir la incidencia de percances viales.

Otros cruces peligrosos y acciones para reducir accidentes viales

Los otros cruces peligrosos son las avenidas López Mateos y Periférico Sur con 3 muertes ocurridas en 2025; Lázaro Cárdenas y Carretera a Chapala con 2 decesos; y según la plataforma Siniestralimap, habilitada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG), en toda la avenida Juan Gil Preciado, desde el Periférico hasta el poblado de Tesistán, se registraron por lo menos 9 fallecimientos en accidentes viales durante el año pasado.

Entre las acciones para reducir accidentes viales en algunos cruceros de la ciudad está impulsar el uso del transporte público, por ejemplo, con el uso del Peribús en el Periférico; así como la puesta en marcha del sistema Macro Aeropuerto que va por la Carretera a Chapala hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

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OB