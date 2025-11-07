La rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, calificó como insuficiente el incremento al subsidio federal asignado a la casa de estudios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, al señalar que será inferior a la inflación.

La Universidad recibirá siete mil 676 millones de pesos el próximo año del Gobierno federal, luego de la corrección al error inicial que reducía en 56% los recursos. Aunque el ajuste fue aprobado por la Cámara de Diputados, el incremento representa apenas 1.69% más respecto al 2025, ya que el presupuesto de este año es de siete mil 548 millones.

“Quedamos en 0.10% menos que el promedio nacional. El resto de las universidades está recibiendo un aumento de 1.79% y nosotros 1.69%. Frente al error ahora sí que respiramos, pero queda por debajo de la inflación”, explicó Planter.

El error en la asignación presupuestal fue detectado al momento de entregar el proyecto presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda. La presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la jalisciense Mery Pozos, presentó una reserva para reintegrar más de cuatro mil millones de pesos a la Universidad, misma que fue aprobada por mayoría legislativa la madrugada del jueves.

Planter añadió que el desequilibrio entre las aportaciones federal y estatal se corregirá gradualmente en los próximos años, conforme se actualicen los convenios de financiamiento.

En el Presupuesto de Egresos de Jalisco 2026, la UdeG tiene proyectados 16 mil 459 millones de pesos en total, la mayor parte aportada por el Gobierno de Jalisco, dado que cuenta con un presupuesto de carácter constitucional.

Pese al incremento, la rectora reconoció que concluir los planteles educativos en construcción seguirá siendo un reto. Recordó que la Universidad de Guadalajara atiende actualmente a más de 350 mil estudiantes, lo que la consolida como la segunda institución pública más grande del país, después de la UNAM.

