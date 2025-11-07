El gobernador Pablo Lemus rindió su Primer Informe de Gobierno en el Hospicio Cabañas, donde confirmó fechas para inaugurar obras, encabezadas por la carretera a Chapala. Ante las quejas por el caos vial en la zona, informó que ocho carriles -cuatro por sentido- serán reabiertos este 20 de noviembre. “Quiero hacer un compromiso público: ocho carriles en la Carretera a Chapala estarán abiertos el 20 de noviembre. Y toda la obra, incluidos los dos carriles adicionales por sentido, las banquetas y la ciclovía, se entregarán antes del último día de diciembre (próximo)”, afirmó.

Adelantó que el sistema BRT que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Periférico Sur por esa misma vialidad comenzará operaciones a más tardar el 30 de abril de 2026, previo al Mundial de Futbol.

Por otra parte, la Línea 4 del Tren Ligero iniciará operaciones el 15 de diciembre de forma manual, tras tres años de construcción y con el aval de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, aun cuando Ferromex no ha concluido obras complementarias. Y durante los primeros 15 días, el servicio será gratuito.

“La Línea 4 va a operar de punta a punta y será totalmente gratuita durante las primeras dos semanas”. La ruta conectará la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga con los límites de Tlaquepaque y Guadalajara, enlazándose con el Peribús y el Macrobús, con la intención de mover a miles de usuarios todos los días, con un transporte más seguro y eficiente.

También informó que la rehabilitación de Camino Real a Colima concluirá el 31 de diciembre, una ruta paralela a López Mateos. Y la ampliación del Peribús hacia Tonalá quedará lista en diciembre de 2026.

Durante su Informe, Lemus abordó los avances en seguridad, resaltando la coordinación con las fuerzas federales, como la Guardia Nacional, disminuyendo delitos como robos a personas, vehículos, negocios y homicidios dolosos (los asesinatos redujeron 62% entre septiembre de 2024 y septiembre de este año).

Reconoció, sin embargo, la deuda histórica con las familias de personas desaparecidas, comprometiéndose a destinar una cantidad sin precedentes para atender esta agenda, que esta incluida en el Presupuesto de Egresos 2026. Recordó además la disculpa pública otorgada a Natividad Guerrero, madre de Dalia Guadalupe, desaparecida en 2010, y reiteró su colaboración con autoridades federales en el caso del Rancho Izaguirre. “El que la hace, la paga”, advirtió.

En educación, acentuó que el fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina permitirá invertir cinco mil millones de pesos en rehabilitación de planteles, enseñanza de inglés y música, así como en el regreso de las Escuelas de Tiempo Completo.

En salud, señaló la atención integral a niños con diabetes tipo 1, cáncer e insuficiencia renal, además de la construcción de hospitales en Tepatitlán y Encarnación de Díaz, así como la Red de Hospitales-Escuela en coordinación con la UdeG.

El gobernador hizo un llamado al Congreso local para aprobar la reforma judicial estatal, con la asesoría de universidades y expertos. Y presumió el crecimiento económico de Jalisco, que registra aumentos en exportaciones, inversión extranjera directa y calificaciones crediticias de Fitch Ratings y PCR Verum, que son un reflejo “de la estabilidad financiera del “Estado”.