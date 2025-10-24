Así luce el operativo de contraflujo en avenida Juan Gil Preciado (VIDEO)

El pasado miércoles 22 de octubre comenzaron los trabajos de pavimentación sobre avenida Juan Gil Preciado provocando un cierre parcial de los carriles centrales, los cuales serán intervenidos en una etapa inicial. Las obras no impedirán la circulación de vehículos, pero hay algunos aspectos a considerar.

El proyecto busca renovar con concreto hidráulico la avenida Juan Gil Preciado desde el nodo Colotlán rumbo a Zapopan Centro. El objetivo de la obra es mejorar los seis carriles del camino, tres por sentido, con la intención de solucionar la presencia de baches y mejorar la infraestructura vial, de manera que la avenida asegure traslados más seguros y eficientes.

Los trabajos comenzaron esta semana con los 500 metros iniciales sobre avenida Juan Gil Preciado a la altura del cruce con avenida de las Calandrias. Y seguirá por fases hasta la culminación de la renovación completa del pavimento de todos los carriles.

Para desahogar el tráfico que se presente en Juan Gil Preciado se realiza desde el miércoles el operativo de contraflujo que ha rendido diversos éxitos a lo largo del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Por ello, personal operativo de Policía Vial Jalisco permanecerá en el sito para realizar labores de apoyo a la movilidad en esta avenida tal y como ocurre en distintos puntos de la ciudad, especialmente por la mañana. Todo esto hasta el fin de los trabajos en el sitio.

Se pide a la población atender las indicaciones de los uniformados, así como considerar el tiempo de traslado en caso de requerir circular por la zona.

Así luce el operativo de contraflujo en avenida Juan Gil Preciado

Cinco oficiales de Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados para atender el operativo de contraflujo en un tramo de 500 metros con el objetivo de agilizar y reducir afectaciones en la avenida Juan Gil Preciado. Así es como luce:

