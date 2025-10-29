Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos dispersos en el occidente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en las costas de Guerrero.

El estado de Jalisco presentará cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas ; viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región; se espera la caída de chubascos que podrían acumular desde 5 y hasta 25 milímetros de agua.

Las temperaturas máximas en la entidad podrían presentarse desde 35 hasta 40 °C.

Clima en Guadalajara este 29 de octubre de 2025

Según información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) , el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) prevé cielo despejado y algunas nubes dispersas por la tarde favorecerán índice de radiación UV alto. El amanecer del jueves 30 de octubre será fresco.

A continuación presentamos el pronóstico del tiempo de Meteored para este 29 de octubre de 2025 en la Perla Tapatía. Según este sistema, la sensación térmica para este miércoles será de 26 °C en el momento más caluroso del día.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 19 ºC Soleado - - 10:00 horas 22 ºC Soleado - - 11:00 horas 24 ºC Soleado - - 12:00 horas 25 ºC Soleado - - 14:00 horas 28 ºC Soleado - - 17:00 horas 28 ºC Soleado - - 20:00 horas 24 ºC Cielo despejado - - 23:00 horas 21 ºC Cielo despejado - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN, el IAM y Meteored prevén para el municipio jalisciense.

