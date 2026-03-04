La probabilidad de lluvia y de tormentas eléctricas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se ha incrementado este miércoles 4 de marzo por la tarde . Estos son los detalles del clima:

Meteored prevé hoy en Guadalajara nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 20°C. Por la tarde, tendremos nubes y claros y con temperaturas en torno a los 28°C. Durante la noche, habrá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 22°C. Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 15 km/h.

La probabilidad de lluvia este miércoles se ha incrementado a 34 por ciento , aunque es más probable por la tarde. Las tormentas eléctricas podrían aparecer alrededor de las 02:30 pm y se esperan temperaturas un poco más bajas que las de ayer .

Lluvia en Guadalajara este miércoles

02:00 PM 45% de probabilidad de lluvia 30 °C 03:00 PM 37% de probabilidad de lluvia 30 °C 04:00 PM 5% de probabilidad de lluvia 29 °C 05:00 PM 8% de probabilidad de lluvia 27 °C 06:00 PM 30% de probabilidad de lluvia 27 °C

Pronóstico para la región Pacífico Centro

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas en Nayarit.

Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas de la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

