La probabilidad de lluvia y de tormentas eléctricas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se ha incrementado este miércoles 4 de marzo por la tarde. Estos son los detalles del clima:Meteored prevé hoy en Guadalajara nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 20°C. Por la tarde, tendremos nubes y claros y con temperaturas en torno a los 28°C. Durante la noche, habrá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 22°C. Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 15 km/h.La probabilidad de lluvia este miércoles se ha incrementado a 34 por ciento, aunque es más probable por la tarde. Las tormentas eléctricas podrían aparecer alrededor de las 02:30 pm y se esperan temperaturas un poco más bajas que las de ayer. Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas de la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste). Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel