El secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, Manuel Herrera, reconoció ante el pleno del Congreso del Estado que la entidad enfrenta un déficit de 350 megawatts (MW) y recursos federales insuficientes, dos factores que actualmente limitan la atracción de nuevas inversiones industriales y complican el cumplimiento de las metas de energía limpia proyectadas para 2030.

Durante su comparecencia en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, el funcionario explicó que esta falta de capacidad energética representa un desafío directo para el desarrollo económico del estado, ya que algunas empresas consideran indispensable contar con abasto seguro de electricidad para instalarse. Pese a esto, subrayó que Jalisco mantiene un liderazgo nacional con 42.37 por ciento de generación mediante energía limpia, impulsado principalmente por la generación solar distribuida, un avance que incluso supera los objetivos federales.

Este desempeño, dijo, fortalece el propósito de consolidar a Jalisco como referente nacional en la transición energética, con énfasis en innovación tecnológica y en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. Además, informó que el estado genera actualmente el 64.6 por ciento de la energía que consume. Frente a los retos actuales, sostuvo que el objetivo es revertir esta situación. “Buscamos que la energía sea el factor que impulse a Jalisco, no que lo detenga”, afirmó ante las y los legisladores.

Como parte de su intervención, el secretario presentó diversas propuestas para enfrentar el déficit y avanzar en la modernización del sistema energético estatal. Entre ellas destacó la necesidad de legislar para ciudades sustentables, habilitar parlamentos abiertos para enriquecer los procesos y crear nuevas herramientas como un Índice de Pobreza Energética, así como un fondo destinado al autoconsumo y el desarrollo de una planta de energía generada a partir de residuos.

Herrera planteó que la meta central es eliminar por completo el déficit energético del estado para el año 2030, acompañado de la próxima implementación del Plan de Desarrollo Energético Sustentable. Con ello, se busca avanzar hacia tres objetivos principales: abatir el déficit actual, permitir que el 60 por ciento de la energía provenga de fuentes limpias y reducir la emisión de CO₂ equivalente.

Para lograrlo, explicó que se aprovecharán nuevas regulaciones que permiten agilizar el desarrollo de proyectos de generación y autoconsumo. Entre estas medidas se encuentran permisos expeditos para instalaciones de hasta 20 MW, lo que facilita la puesta en marcha de nuevos proyectos en menos tiempo y de forma alineada con la planeación estatal. Bajo este esquema, se prevé la autorización de dos proyectos de generación a gran escala que podrían sumar 180 MW en 2025.

El secretario también informó que se ha brindado apoyo a municipios y organismos públicos para elaborar planes de sustentabilidad energética orientados a reducir consumos y, con ello, generar ahorros significativos. En el caso del SIAPA, detalló que se podrían alcanzar economías cercanas a los 270 millones de pesos anuales. De forma similar, los 55 municipios que ya han recibido asesoría podrían alcanzar ahorros conjuntos por alrededor de 280 millones de pesos cada año.

Finalmente, Herrera señaló que también se trabaja en impulsar la electromovilidad mediante acciones que incentiven la instalación de más centros de carga, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente y sostenible.

CT