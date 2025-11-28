El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este viernes 28 de noviembre sobre el frente frío número 16 y sus efectos en el país, así como uno más que se aproxima. Estos son los detalles:

Este día, el frente frío núm. 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del territorio nacional , propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), lluvias puntuales fuertes en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

A su vez, se prevé un refrescamiento de las temperaturas en el sureste de la República Mexicana, y la península de Yucatán.

Al final de día, el frente frío núm. 16 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar al país .

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Durango y Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Pronóstico para 2025-11-29

La masa de aire polar que impulsó al frente mantendrá ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central, previéndose que el final del día, empiece a modificar sus características térmicas .

Por la tarde, un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste del país , interaccionará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el norte de Coahuila.

Pronóstico para 2025-11-30

El nuevo frente frío ingresará y recorrerá el norte y noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. La masa de aire polar que impulsará al frente, originará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte de México , así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas.

