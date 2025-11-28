El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este viernes 28 de noviembre sobre el frente frío número 16 y sus efectos en el país, así como uno más que se aproxima. Estos son los detalles: Este día, el frente frío núm. 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del territorio nacional, propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), lluvias puntuales fuertes en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde. A su vez, se prevé un refrescamiento de las temperaturas en el sureste de la República Mexicana, y la península de Yucatán. Al final de día, el frente frío núm. 16 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar al país. Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio.La masa de aire polar que impulsó al frente mantendrá ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central, previéndose que el final del día, empiece a modificar sus características térmicas. Por la tarde, un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste del país, interaccionará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el norte de Coahuila.El nuevo frente frío ingresará y recorrerá el norte y noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. La masa de aire polar que impulsará al frente, originará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte de México, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas.Con información de Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA