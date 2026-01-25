Un hombre señalado en el robo de una camioneta, ocurrido en el centro de Guadalajara, quien también atropelló a un grupo de personas que se encontraban en el Paseo Alcalde, fue sentenciado por tres delitos luego del proceso impulsado por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Sergio Arturo “N”, fue acusado de tres delitos que se desprenden de los hechos ocurridos el 26 de octubre de 2024: robo calificado, daños en las cosas y lesiones.

Luego de las pruebas contundentes presentadas por el área de Litigación y Seguimiento en el proceso, el acusado reconoció su responsabilidad en ellos y fue sentenciado bajo un procedimiento abreviado.

Por tal motivo, deberá compurgar una pena de ocho años y diez meses en prisión, además de pagar 197 mil 667 pesos como multa y reparación del daño por distintos conceptos a las víctimas, entre ellos daño psicológico, daños a vehículos y gastos médicos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 26 de octubre de 2024, cuando el sentenciado despojó con violencia a una mujer y su hijo de su automotor, en las inmediaciones del Mercado Corona, en Guadalajara.

Aunque ciudadanos intentaron detenerlo, Sergio Arturo “N”, aceleró la marcha del vehículo por calles del centro de la ciudad, hasta llegar al Paseo Alcalde, donde atropelló a seis personas que participaban en una marcha y que resultaron lesionadas.

Además, durante la huida chocó contra otro automotor y causo diversos daños al patrimonio del Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que de inmediato fue asegurado por elementos de la Policía municipal y puesto a disposición de un Agente del Ministerio Público.

La Fiscalía del Estado mantiene la continuidad de los procesos penales en curso y actúa conforme a la normativa vigente para garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas.

