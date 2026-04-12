Para este domingo en Jalisco se prevén altas temperaturas y efectos por radiación debido a la presencia de una onda de calor en el territorio, según información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM) y Meteored.

Te diremos qué es una onda de calor y cuáles serán sus efectos, específicamente, para Guadalajara para este 12 de abril .

Lee también: Ajijic anuncia proyecto de cableado oculto para modernizar su infraestructura

¿Onda de calor afectará Guadalajara?

El SMN advirtió desde su portal oficial que prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco, en el oeste (como Puerto Vallarta, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste) y sur (Atemajac de Brizuela, Atoyac, Gómez Farías, San Gabriel, Tamazula y Tuxpan) del estado.

Debido al territorio en el que se encuentra establecida la onda de calor este domingo, Guadalajara no experimentará sus efectos de manera directa, pero SÍ prevé altas temperaturas para esta jornada de fin de semana .

Las temperaturas en Guadalajara para este 12 de abril de 2026

Para Guadalajara, según el IAM, se prevé un día soleado con algunas nubes dispersas, así como ambiente cálido en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer .

A continuación, te compartimos las temperaturas máximas que se prevén para este domingo en la capital de Jalisco.

Te recomendamos: Milito exige carácter a sus Chivas tras derrota con Tigres

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA 09:00 horas 23 °C Soleado 24 °C 10:00 25 °C Soleado 25 °C 11:00 27 °C Soleado 26 °C 12:00 29 °C Soleado 28 °C 14:00 31 °C Nubes y claros 29 °C 17:00 31 °C Nubes y claros 29 °C 20:00 27 ºC Nubes y claros 26 ºC 23:00 23 ºC Cielo despejado 25 ºC

Te puede interesar: Guerra Cristera: Cuando los clérigos buscan las urnas

¿Qué es una onda de calor?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado.

Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas (entre las 14:00 y 16:00 horas), como para las mínimas (entre las 05:00 y 07:00).

Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.

Temperaturas y radiación para este domingo en Guadalajara

Según información del IAM, Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 12 de abril. A continuación, los detalles:

Temperatura máxima esperada : de 30 a 33 ºC

: de 30 a 33 ºC Temperatura mínima : de 12 a 15 ºC

: de 12 a 15 ºC Viento : de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h)ç

: de 8 a 15 kilómetros por hora (km/h)ç Índice UV : de Alto a Muy Alto entre las 11:00 y las 14:00 horas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF