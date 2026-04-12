La estrepitosa caída de las Chivas de Guadalajara por 4-1 ante los Tigres no solo dejó una herida profunda en lo anímico, sino que desnudó falencias que el técnico Gabriel Milito no ha pasado por alto. Tras el descalabro en el estadio Universitario, el estratega argentino compareció ante los medios con un tono reflexivo y crítico, reconociendo que la determinación del rival superó la propuesta rojiblanca desde el pitazo inicial.

Milito fue enfático al señalar que la actitud con la que se encara un partido de esta magnitud es innegociable. “Siento que ellos comenzaron con una energía superior a la nuestra. Eso, realmente, para aspirar a cosas grandes, no puede suceder”, sentenció el timonel. Para el argentino, aunque el rival pueda superar tácticamente al equipo, la determinación por disputar cada balón debe ser el estándar mínimo del Guadalajara. El técnico subrayó que los primeros veinte minutos fueron un reflejo de esa “pobreza” en lo cotidiano que no se pueden permitir si el objetivo es el título.

El análisis de Milito se detuvo en la secuencia de los goles, calificándolos como “momentos desatinados”. A pesar de haber conseguido el empate transitorio, el técnico consideró que los goles que pusieron el 2-1 y el 3-1 fueron golpes de los que el equipo no supo levantarse. “Ya lo que empezó hace un tiempo, dos uno solamente a un gol de poder empatar, creo que hubiese sido distinto; el golpe en el tres uno fue un golpe duro”, admitió.

Milito no ignoró que la racha de tres partidos como visitante ha sido un factor de desgaste, pero se negó a usarlo como excusa. “Si queremos aspirar a lo que soñamos, hay cosas que debemos corregir, no deberían volver a suceder”, concluyó.