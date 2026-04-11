Autoridades del municipio de Chapala, junto a empresarios y representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron el inicio del proyecto de Cableado Oculto en Ajijic, Pueblo Mágico.

Te puede interesar: Accidente múltiple deja una persona fallecida en carretera a Colotlán

La obra tendrá un costo estimado de 30 millones de pesos y, con ella, se busca modernizar la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones para mejorar la imagen urbana, indicó el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre.

Proyecto de cableado oculto en Ajijic y modernización urbana

“La intención es que se inicie la obra; no se va a iniciar hasta que no nos reunamos. El delegado va a realizar unas mesas de trabajo para socializar los tiempos, qué parte se va a intervenir; nos queda claro que viene el Mundial, debemos ser muy cuidadosos de eso”, dijo el alcalde.

En rueda de prensa en la Plaza de Ajijic, se reconoció el respaldo del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como el acompañamiento y gestión de Mauro Garza Marín y José Palacios Jiménez, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico y presidente de la Fundación GDL 500, respectivamente.

CORTESÍA

La obra, que se realizará en el primer cuadro de Ajijic, entre las avenidas Luis Donaldo Colosio y Lago de Chapala, así como entre las calles Colón y Marcos Castellanos, se ejecutará en tres etapas: la primera etapa tendrá una inversión de 10 millones de pesos y estará a cargo del Gobierno municipal de Chapala.

Mientras que la segunda y tercera etapa también costarán 10 millones cada una, aunque con inversión a cargo del Gobierno de Jalisco.

Etapas de la obra y trabajos de la CFE

La ejecución estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los trabajos se desarrollarán de manera secuencial: cada tramo se abrirá, concluirá y posteriormente se avanzará al siguiente, con el objetivo de minimizar las afectaciones a la ciudadanía.

El Gobierno municipal pidió la comprensión de la población y garantizó que se trabajará de manera continua para que no falten servicios básicos como agua, energía eléctrica e internet durante la intervención, por lo que inmediatamente se tuvo una mesa de socialización con habitantes del Pueblo Mágico de Ajijic. Estos acercamientos se estarán realizando de manera coordinada para que la población exponga sus dudas y la CFE les explique la obra.

CORTESÍA

La obra busca ordenar el entorno urbano, fortalecer la infraestructura, mejorar la experiencia de residentes y visitantes, al igual que consolidar a Ajijic como un referente turístico nacional e internacional.

Datos generales de la obra:

• Retiro de 149 postes de concreto

• Retiro de 15 transformadores tipo poste (1,080 kVA)

• Sustitución de 2.58 km de media tensión

• Sustitución de 6.40 km de baja tensión

• Intervención en 23 manzanas

• Instalación de 16 mil 245 metros de ducto subterráneo

• 10 mil 245 metros de línea de media tensión

• 6 mil 193 metros de línea de baja tensión

• 9 transformadores sumergibles

• 1 mil 234 acometidas domiciliarias

Todas las redes de telecomunicaciones y alumbrado público serán subterráneas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP