Guadalajara recoge 4 toneladas de basura en el corredor López Cotilla

Los Escuadrones de Limpieza del Gobierno de Guadalajara llevaron a cabo labores en el corredor López Cotilla para darle un mantenimiento integral a la vialidad, y de donde se retiraron toneladas de desechos.

"No sólo se retiró la basura y desechos voluminosos, sino que también se borró el grafiti y retiró la publicidad colocada en mobiliario urbano", dio a conocer el ayuntamiento de Guadalajara en un comunicado.

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Salvador Cervantes, director de Guadalajara Limpia, explicó que la intervención se dio desde el cruce con Francisco Javier Gamboa hasta la Avenida Enrique Díaz de León.

“Fueron cuatro Escuadrones y el trabajo realizado fue: barrido manual, barrido mecánico, borrado de grafiti, así como el retiro de publicidad en la zona”, destacó el funcionario municipal.

En todo el corredor, agregó Cervantes, se recolectaron cuatro toneladas de residuos, además de 80 metros cuadrados que quedaron libres de pintas.

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Buscan que los espacios públicos de Guadalajara estén en buen estado

El director de Guadalajara Limpia resaltó que el objetivo de la intervención es hacer lo que le toca al Gobierno para tener una Ciudad ordenada y con espacios públicos en buen estado, por lo que ahora corresponde a comerciantes y vecinos mantenerlo en esas condiciones.

“Que cada quien hagamos lo que nos toque para mantener una Ciudad más bonita y ordenada”, destacó.

La intervención en López Cotilla forma parte del programa Alerta Limpia, en el que se socializa y concientiza a los comerciantes a cumplir el reglamento, no sólo teniendo sus documentos en regla como son su licencia, sino también a que tengan contrato el servicio de recolección de residuos y mantener limpio el frente de su establecimiento, afirmó la alcaldía municipal.

Cervantes señaló que se estarán visitando otros corredores comerciales para hacer una limpieza profunda, con el objetivo de que vecinos y locatarios ejerzan la corresponsabilidad para mantenerlos en buen estado.

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NA