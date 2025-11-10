La presente semana que comienza este lunes 10 de noviembre mantendrá el descenso de temperaturas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pero habrá un día que será aún más frío con relación a los otros.

Meteored prevé para Guadalajara este martes 11 de noviembre principalmente cielos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 26 °C durante el día , cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 30 km/h .

Clima para Guadalajara durante la semana

Lunes 26 – 9 °C Martes 25 – 8 °C Miércoles 27 – 9 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 29 – 10 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 27 – 9 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara (lunes 13:30 horas) prevé que el día más frío será el martes 11 de noviembre, con una temperatura mínima que puede alcanzar los 8 °C . Será el próximo viernes cuando la temperatura tiene un ligero ascenso.

Pronóstico del frío para el país

Martes 11 de noviembre

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 13 prevalecerá sobre el norte, oriente, centro y sureste del país, manteniendo el ambiente frío a muy frío en dichas regiones, con presencia de heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de viento de 90 a 110 km/h y en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

A su vez, se prevé oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así mismo, continuará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y Oaxaca (norte y este).

Miércoles 12 de noviembre

En el transcurso de este día, la masa de aire ártico modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas sobre gran parte del país; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 80 k m/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weaather Channel

