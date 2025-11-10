Arranca una nueva semana de noviembre y el pronóstico es de una jornada de frío intenso, sobre todo para algunos estados de la República Mexicana. Estos son los detalles del clima:

En gran parte del territorio mexicano se espera un ambiente de gélido a muy frío, lo que ha puesto en alerta a varios estados del país ; algunos de ellos como Hidalgo y Puebla han suspendido las clases debido a la baja en la temperatura.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 13 y la masa de aire de origen ártico que lo acompaña ocasionará un marcado descenso de las temperaturas y posibles heladas y nieblas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país .

Además, señaló que se registrará un evento de "Norte" con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche.

De igual forma, el SMN indicó que se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Detalló que en zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas; en Baja California, Nuevo León y Zacatecas el termómetro marcará de -10 a -5 °C.

En los estados de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, la temperatura mínima será de -5 a 0 °C con heladas. En Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca, las mínimas alcanzarán de 0 a 5 °C.

Ante este pronóstico, en Hidalgo, donde también se esperan lluvias, autoridades suspendieron las clases para este lunes en 34 municipios derivado del descenso de temperaturas.

De igual forma, en Puebla, la Secretaría de Educación Estatal canceló las clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis.

Asimismo, el SMN reportó que, el frente frío número 13 en interacción con una vaguada polar y un canal de baja presión ocasionará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo y Puebla.

Además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla; intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

