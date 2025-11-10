Anuncian proyecto para garantizar atención a mujeres con cáncer

Autoridades estatales anunciaron un proyecto en el cual habrá apoyos económicos y de atención médica para mujeres que tengan cáncer en Jalisco.

Se trata del evento "Por las mujeres que luchan contra el cáncer", el cual fue presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, acompañada de Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco , así como de pacientes con cáncer y asociaciones que apoyan a mujeres con la enfermedad.

La legisladora emecista detalló que el objetivo es que "ninguna mujer abandone su tratamiento por motivos económicos" , por lo que apuestan por garantizar apoyos en materia de transporte, alimentos y otras necesidades que tengan las pacientes con cáncer.

Con este programa, Jalisco refuerza su compromiso con la atención y el bienestar de las mujeres que enfrentan cáncer. EL INFORMADOR/A. Navarro

"Garantizar un programa que apoye estos gastos corrientes a todas las mujeres que deben enfrentarlos, con el acompañamiento en su transporte, con el acompañamiento en la alimentación , que se vuelve todo un factor; con el acompañamiento a las mujeres que vienen de fuera en sus hospedajes; para aquellas que son jefas de familia, pero que están enfrentando el cáncer porque están sacando adelante a una familia", dijo la diputada.

Mónica Magaña agregó que se permitirá que se complemente con la mejor atención en los sistemas de salud del estado , con el fin de evitar que las pacientes se queden sin su tratamiento.

"Jalisco tendrá un modelo integral, con tres niveles de atención, el acceso a hospitales equipados y medicamentos garantizados con la permanencia de apoyos como este para que ninguna mujer interrumpa su tratamiento por falta de recursos, con acompañamiento", añadió.

Por lo tanto, el Sistema DIF Jalisco atenderá a las familias que tengan a alguna mujer con cáncer para brindarles acompañamiento y la atención adecuada.

Maye Villa de Lemus garantizó que habrá acompañamiento y apoyo para las mujeres que padezcan cáncer, respaldándolas en sus tratamientos y atención.

Integrantes de organizaciones civiles, como Nariz Rosa, resaltaron la iniciativa para que las mujeres con cáncer accedan al derecho a la salud y no se queden sin atención.

