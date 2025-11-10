La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado anunció descuentos en multas y recargos en trámites de refrendo vehicular y multas de vialidad y tránsito con motivo de El Buen Fin.

De acuerdo con la dependencia, el descuento aplicado en multas y recargos por la omisión del refrendo será del 60% en las oficinas recaudadoras y del 70% en Internet. Los descuentos aplicados en multas administrativas, Estatales de Vialidad y Tránsito (fotoinfracciones) serán del 50% pagando en las oficinas y 60% pagando en línea.

Los descuentos estarán vigentes del 17 de noviembre y hasta el 17 de diciembre del 2025.

Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública, explicó que los contribuyentes podrán acceder a estos descuentos de una manera fácil y sencilla.

“Estamos preparando operativos importantes, sobre todo para el tema de la verificación y sustitución de placas, estamos preparando temas importantes para que los contribuyentes puedan aprovechar una serie de descuentos y beneficios que les van a permitir de alguna manera ponerse al día”, comentó.

El funcionario destacó que para brindar una mejor atención al contribuyente se ampliarán los horarios de atención en las oficinas de la zona metropolitana, las cuales abrirán de lunes a viernes 08:00 am a 06:00 pm y sábado 09:00 am a 02:00 pm.

Adicionalmente, habrá un horario nocturno únicamente en la Oficina Recaudadora N°135 el cual se extiende de lunes a viernes 08:00 am a 10:00 pm. Asimismo, los contribuyentes podrán tener el beneficio de meses sin intereses al pagar con tarjetas participantes.

La dependencia recordó que también hay otros medios de pago como tiendas de autoservicio, departamentales y farmacias.

También se anunció un programa de regularización fiscal de contribuyentes que contempla descuentos en multas y recargos que contemplan la condonación por facultades de comprobación, condonación por incumplimiento en la presentación de declaraciones, condonación por incumplimiento de obligaciones fiscales y condonación por determinación de contribuciones/PAE.

AO

