El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) arranca esta semana con un nuevo pronóstico de temperaturas bajas y este lunes 10 de noviembre se espera una mínima de hasta 9 °C. Estos son los detalles del pronóstico:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, así como caluroso en costas de la región. Viento de componente este de 20 a 35 km/h en la región, con rachas de 50 a 60 km/h y tolvaneras en Jalisco.

Por su parte, Meteored prevé para hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana , con temperaturas alrededor de 18 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 14 km/h.

Clima en Guadalajara

Lunes 27 – 9 °C Martes 25 – 8 °C Miércoles 27 – 9 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 29 – 10 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 27 – 9 °C

Las temperaturas seguirán siendo bajas durante la semana y estarán por debajo de los 10 °C hasta el próximo viernes .

Clima nacional

Este día, el frente frío núm. 13 recorrerá la península de Yucatán, a su vez, la masa de aire ártica cubrirá la mayor parte del territorio mexicano, generando lluvias fuertes a intensas en el sureste del país, incluida dicha península; así como lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Asimismo, se pronostica ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También, prevalecerán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Al final del día, el frente frío núm. 13 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar gradualmente a México.

En el resto del país, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y sin probabilidad de lluvia.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

