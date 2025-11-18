Autoridades federales detienen en Jalisco a cuatro policías ligados a grupo delictivo

Este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención en Jalisco de cuatro hombres identificados como integrantes de instituciones de seguridad pública municipal, quienes presuntamente formaban parte de una célula delictiva dedicada a cometer delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y tráfico de armas.

De acuerdo con la SSPC, las diligencias ministeriales realizadas por estas instituciones permitieron ubicar a los cuatro hombres en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, donde se llevaba a cabo el seguimiento de actividades ilícitas relacionadas con diversas modalidades de delincuencia organizada.

Los detenidos, de quienes no se dieron a conocer sus nombres, edades u otras características, quedaron bajo custodia federal una vez que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes, en un despliegue simultáneo ejecutado por personal operativo de las corporaciones participantes, indicó la Secretaría.

La captura fue resultado de una operación conjunta entre SSPC, FGR, Semar, Sedena y Guardia Nacional

"El operativo fue liderado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional con el objetivo fue desarticular a este grupo criminal con presencia en diversos municipios del sureste del Estado", refirió la SSPC.

Las autoridades señalaron que la investigación permitió establecer que los cuatro individuos, pese a ocupar cargos o funciones dentro de instituciones municipales de seguridad pública, estarían presuntamente vinculados con un grupo delictivo activo en la región que realizaba actividades como delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, acopio y tráfico de armas.

Tras su captura, afirmó la SSPC, los cuatro hombres fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas. La operación buscó inhibir la comisión de delitos en la zona y frenar la actuación de la estructura criminal a la que estarían vinculados.

Por último, las instituciones federales destacaron que con acciones como esta se refuerza la estrategia de seguridad en el país y se da continuidad a los trabajos de coordinación entre fuerzas armadas, autoridades civiles y áreas ministeriales para proteger a la población.

"Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas", finalizó el comunicado compartido por la dependencia federal.

YC