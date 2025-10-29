El veloz desplazamiento del frente frío núm. 11 —y la masa de aire polar que lo impulsa sobre la vertiente del golfo de México—, junto al ingreso de humedad del océano Pacífico, traerán intervalos de chubascos en los estados de Tlaxcala, Jalisco, Colima y Michoacán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hoy, en Puerto Vallarta se esperan temperaturas de 30 °C, sin embargo, las lluvias podrían retornar a partir de mañana.

También se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México, con probabilidad de heladas en los estados de la mesa del Norte y la mesa Central.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Puerto Vallarta?

Durante este día, el cielo permanecerá soleado en la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 22 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 21 km/h. No se descarta la caída de chubascos por la tarde. Además, y según la cadena de Meteored, las lluvias mañana 30 de octubre:

Jueves 30 de octubre Lluvia en el 60% de su región Acumulación de agua 0.8 mm Viernes 31 de octubre Lluvia en el 70% de su región Acumulación de agua 1.7 mm

También se reporta oleaje de 1 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se localiza el Huracán “Melissa”?

La Conagua señaló que el huracán “Melissa”, ahora de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, se localizó en tierra a 70 km al noroeste de Guantánamo, en Cuba. Debido a su distancia y trayectoria no representa riesgo para México.

Ayer, “Melissa” tocó tierra en Jamaica como categoría 5; siendo el huracán más fuerte que ha golpeado la isla desde su registro hace 174 años. Poco después, este golpeó a Cuba como categoría 3. Según EFE, al menos 10 personas murieron y varias están desaparecidas en la ciudad de Petit-Goâve, en el sur de Puerto Príncipe, en Haití, tras el desbordamiento del río La Digue.

ESPECIAL/IAM

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

