Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío núm. 11 —que recorrerá el noroeste y norte de México—; junto a una línea seca en el noreste del país; canales de baja presión sobre el interior, en combinación con el ingreso de aire húmedo de ambos océanos; traerán chubascos puntuales en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no hay registro de lluvia, pero sí se espera un alto índice de radiación U.V. desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, además de ambiente caluroso.

Así estará el clima en la ciudad de Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara el cielo se mantendrá soleado durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 31 máxima y los 16 grados centígrados mínima, y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. Por el momento, las temperaturas mínimas y más altas de la jornada se registrarán en las siguientes horas:

08:00 a 10:00 AM Soleado 17 a 23°C 02:00 a 05:00 PM Soleado 30°C 08:00 a 11:00 PM Cielo despejado 25 a 22°C

Huracán “Melissa” no es de riesgo para México, pero devastará a Jamaica

La Conagua señaló que el huracán “Melissa”, de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, se localizó a 995 km al este-sureste de Cancún, en Quintana Roo.

Se espera que hoy, “Melissa” toque tierra en Jamaica, siendo el huracán más fuerte que ha golpeado la isla desde su registro hace 174 años. Poco después, se espera que también golpeé Cuba. “Melissa” es el quinto huracán más intenso del Atlántico registrado por presión, y el más fuerte en tocar tierra desde Dorian en 2019. Este, ya ha provocado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Con información del SMN, EFE, Conagua, IAM, y Meteored.

