Con el avance de la tecnología, así como de los procesadores y modeladores de lenguaje, existen funciones para las cuales las empresas podrían disponer de empleados para realizarlas, siendo estos sustituidos por aplicaciones, softwares o asistentes virtuales, incluso por Inteligencia Artificial (IA).

Este proceso en el que la tecnología se abre camino, aunque pareciera alarmante y también que avanza con pasos agigantados que podrían aplastarnos o hasta rezagarnos, ha estado siempre presente en la historia de la humanidad y lo seguirá estando , sí dejando atrás y en osolecencia algunos puestos y funciones laborales, pero también proporcionando otras áreas de especialidad que las empresas remunerarían.

A continuación, te compartimos la lista de los tres empleos que podrían quedar obsoletos con mayor inmediatez en el futuro, según la IA.

Empleos "muy pasados de moda", según la IA

Auxiliares contables

Las tareas administrativas ocupan la cabeza de esta lista. La IA es extremadamente eficiente procesando información sin errores humanos, de modo que las tareas de auditoría básica, conciliación bancaria y cálculo de impuestos ya están siendo automatizadas .

En el ámbito administrativo también están en peligro los siguientes puestos de trabajo:

Capturistas de datos : La capacidad de los sistemas para leer documentos y extraer información hace que este rol sea cada vez menos necesario.

: La capacidad de los sistemas para leer documentos y extraer información hace que este rol sea cada vez menos necesario. Secretarios jurídicos: La búsqueda de precedentes y la redacción de contratos estándar ahora se hace en segundos con modelos de lenguaje.

Operadores de líneas de ensamblaje

Este puesto de trabajo ocupa el segundo peldaño de la lista por una sencilla razón: donde hay un entorno controlado y una tarea física repetitiva, suele haber una máquina, por lo que la robótica colaborativa está sustituyendo el trabajo manual en fábricas.

Cajeros de supermercado

Aunque suene terrible y lejano, ya es una realidad llegar a los supermercados y ver cajeros junto a una zona de "autocobro". El auge de las cajas de autoservicio y sistemas de "paga mientras caminas" está ocupando terreno y podría terminar con la presencia de estos puestos .

Otros trabajos que podrían quedar obsoletos pronto

Agentes de telemarketing : Los bots de voz con lenguaje natural están alcanzando un nivel de fluidez que permite manejar consultas y ventas simples de forma masiva.

: Los bots de voz con lenguaje natural están alcanzando un nivel de fluidez que permite manejar consultas y ventas simples de forma masiva. Analistas financieros junior : La IA puede procesar tendencias de mercado y generar informes de rendimiento mucho más rápido que un humano.

: La IA puede procesar tendencias de mercado y generar informes de rendimiento mucho más rápido que un humano. Traductores de textos técnicos: Si bien la traducción literaria o emocional requiere un humano, los manuales técnicos o textos genéricos ya son dominio de la IA.

Lo más importante:

