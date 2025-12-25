El paso de Veljko Paunovic por Chivas dejó una huella significativa en la historia reciente del club. Más allá de los resultados, su gestión estuvo marcada por la intensidad, la disciplina y una exigencia constante que llevaron al equipo a disputar la final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Veljko Paunovic, hoy seleccionador nacional de Serbia, se sinceró sobre su salida de Chivas y admitió que, con el tiempo, ha reflexionado sobre ese momento y considera que pudo haber manejado mejor su despedida del club .

Detalles de las declaraciones de Paunovic

El estratega detalló que su decisión de dejar el banquillo Rojiblanco respondió únicamente a motivos personales y familiares, así como a la fuerte exigencia que él mismo se impuso para dar continuidad a un proyecto deportivo ambicioso. De igual forma, señaló que, una vez tomada la determinación, no hubo margen para dar marcha atrás.

“ La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar. Me había entregado muchísimo; mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres, tratando de que no se notara y sin que me afectara. Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas ”, reveló para Claro Sports.

El técnico señaló que, aunque en ese momento no experimentó dolor ni incomodidad, con el paso del tiempo comenzó a resentir un notable desgaste físico.

“ Me di cuenta de que estaba agotado . La responsabilidad de encarar un tercer torneo era muy alta y no encontrarme bien físicamente podía terminar afectándome también en lo mental. Con los años he aprendido a reconocer mis límites y a saber cuándo no puedo rendir como espero”, comentó.

Al final, Paunovic subrayó la importancia del apoyo recibido por parte de la familia Vergara, de Fernando Hierro y de otros integrantes del club , a quienes reconoció como piezas clave durante su etapa en Chivas para intentar alcanzar los objetivos planteados desde su llegada.

