Un vehículo fue impactado por el ferrocarril la mañana de este sábado en el municipio de El Salto. Los hechos ocurrieron cerca de la carretera a El Salto, en la zona de las vías y a un costado de la calle Carrillo Puerto, en la colonia San José El Verde.

Presuntamente, el conductor de un vehículo en color rojo le quiso ganar el paso a la locomotora y terminó impactado. El automotor terminó con daños en la parte trasera, principalmente, en la puerta derecha de la parte de atrás del vehículo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del vehículo sufrió lesiones leves, sin graves afectaciones. Este fue atendido en el lugar y no fue necesario su traslado al puesto de socorros.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas de esta mañana y generó algunos problemas viales en ambos sentidos ya que las autoridades tuvieron que realizar las maniobras de retiro del vehículo y la locomotora, bloqueando el paso por algunos minutos.

AO

