Un vehículo fue impactado por el ferrocarril la mañana de este sábado en el municipio de El Salto. Los hechos ocurrieron cerca de la carretera a El Salto, en la zona de las vías y a un costado de la calle Carrillo Puerto, en la colonia San José El Verde.Presuntamente, el conductor de un vehículo en color rojo le quiso ganar el paso a la locomotora y terminó impactado. El automotor terminó con daños en la parte trasera, principalmente, en la puerta derecha de la parte de atrás del vehículo.A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del vehículo sufrió lesiones leves, sin graves afectaciones. Este fue atendido en el lugar y no fue necesario su traslado al puesto de socorros.El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas de esta mañana y generó algunos problemas viales en ambos sentidos ya que las autoridades tuvieron que realizar las maniobras de retiro del vehículo y la locomotora, bloqueando el paso por algunos minutos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO