El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, informó este viernes 19 de diciembre sobre el frente frío número 22 y sus afectaciones en el país. Estos son los detalles:

Para hoy, el sistema frontal núm. 22 se extenderá sobre el norte del golfo de México y noreste del país , en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida desde el noreste hasta el occidente de México y con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y el sureste del territorio nacional ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte y este), Tabasco (sur y este) y Campeche (centro y suroeste); lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país. A su vez, se prevé viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Por otro lado, continuará el ambiente muy frío a frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas .

Además, se espera la formación de bancos de niebla en Baja California (municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada), así como en zonas costeras del occidente de la península de Baja California.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 19 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

El sábado, el sistema frontal (núm. 22) adquirirá características de cálido sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país . Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, aunado a divergencia sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El domingo, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste del país, se combinará con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias puntuales muy fuertes con posibles descargas eléctricas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

El lunes, se mantendrá el canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias puntuales muy fuertes con posibles descargas eléctricas en Oaxaca.

Para el día domingo se observa la cercanía de un nuevo frente frío sobre el noreste del país .

Durante el período de pronóstico, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas, así como ambiente cálido por la tarde.

Mientras una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche debido al predominio de cielo despejado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

