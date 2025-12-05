Qué hacer en Guadalajara del 5 al 7 de diciembre: Teatro, conciertos, ferias y más

Entre música, color, arte y diversión, la Perla Tapatía vuelve a brillar este fin de semana con la llegada de algunos de los eventos más increíbles y esperados del año , que además darán la bienvenida a la temporada decembrina en la ciudad.

Con la Navidad cada vez más cerca, Guadalajara se encargará de ser el escenario perfecto para recibir toda la magia, el encanto y las luces que caracterizan a esta celebración , cuya vibra comenzará a sentirse a partir de este primer fin de semana del mes.

Dentro de las propuestas que podrás encontrar en la llamada Ciudad de las Rosas, existen actividades para todo tipo de público, desde los más excéntricos hasta los más tranquilos y relajados, ideales para pasar tiempo en familia, salir con amigos o aventurarte a disfrutar por tu propia cuenta.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Navidalia vuelve a encender el espíritu festivo durante todo el mes en el Parque Ávila Camacho , donde la magia navideña se vive desde el primer paso.

Para quienes buscan una experiencia cultural más profunda, la FIL Guadalajara 2025 abre sus puertas durante todo el fin de semana en Expo Guadalajara , consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes del mundo.

Si prefieres un ambiente más familiar, la Feria Alegre Fantasía en Plaza Patria ofrece diversión para todas las edades con actividades que llenan de color las tardes decembrinas.

Y para los amantes de la música, el calendario está repleto: desde la energía inconfundible de Maldita Vecindad e Inspector en la Arena Guadalajara, hasta las presentaciones de Camilo Séptimo en el Teatro Diana y Flor Bertotti en el Auditorio Telmex, todas programadas para el viernes 5 de diciembre.

El ritmo continúa el sábado con el espectáculo Matute: Disco Stereo Tour en la Arena Guadalajara, mientras que en Estudio Diana se presentará Un cuento VHS de Navidad, una puesta escénica que revive la nostalgia de manera encantadora.

Ese mismo día, el Spazio Ballet llega al Teatro Diana con su interpretación de El Cascanueces, un clásico que anuncia formalmente la llegada de la temporada.

Para cerrar el fin de semana, el domingo ofrece opciones imperdibles como el concierto de Picus en el Auditorio Telmex y las presentaciones de la Filarmónica de Jalisco en el emblemático Teatro Degollado.

Además, el cine al aire libre se convierte en una alternativa perfecta para disfrutar bajo las estrellas, con funciones en distintos parques de la ciudad que proyectarán películas como Robot Salvaje y Minecraft.

Guadalajara se viste de magia, música y tradición para inaugurar el mes más festivo del año, demostrando una vez más por qué es considerada una ciudad vibrante, creativa y llena de vida.

Con tantas actividades por descubrir, este fin de semana se presenta como la oportunidad perfecta para salir, disfrutar y dejarse envolver por el encanto decembrino que ya comienza a sentirse en cada rincón.

