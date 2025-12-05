La Universidad de Guadalajara hizo entrega de la Presea Especial "Raúl Padilla López" al exrector de la casa de Ricardo Villanueva, actual subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal.

La entrega formó parte de la Ceremonia al Mérito Académico 2025 del Sindicato de Trabajadores Académicos, en el que también se reconoció a otros 26 académicos de la casa de estudios destacados por sus aportaciones académicas, científicas, docentes y humanistas para la universidad jalisciense y sus estudiantes.

Con algunas lágrimas y visiblemente conmovido, el ahora subsecretario federal resaltó que el recibir la presea especial le permite “cerrar un círculo” que comenzó desde que inició su carrera en la casa de estudios.

"Recibir esta presea no es solo un reconocimiento, es cerrar un círculo que estuvo muy abierto desde que inicié mi vida universitaria. Es volver al lugar donde nací como servidor público, donde nací como educador, pero también donde entendí y me hice un firme creyente de la fuerza colectiva".

La ceremonia tuvo la proyección de un video con palabras de varios personajes cercanos a quien fuera rector de la UdeG desde el 2019 hasta el pasado mes de marzo, destacando las voces de Alfredo Peña, Jaime Andrade Villanueva, Trinidad Padilla López —actual presidente de la FIL—, La actual rectora de la UdeG, Karla Planter, así como las hijas y familiares de Villanueva Lomelí.

En el video, se abordaron varios puntos relacionados al rectorado de Ricardo Villanueva al frente de la UdeG, resaltando momentos que afrontó la universidad como la pandemia de COVID-19 con la aportación y apoyo que brindó la casa de estudios a la población jalisciense; el conflicto con la administración pasada del Gobierno de Jalisco, la muerte de Raúl Padilla López o la reforma en materia de pensiones para la UdeG.

Sin embargo, pese a que fue rector, insistió en la importancia de “regresar a ser un profesor más”, destacando que sigue siendo un docente dentro de la casa de estudios.

“Es como un símbolo de regresar a ser un profesor más, regresar con el cariño de una comunidad, con mis colegas profesores es sumamente simbólico. Siempre lo creí, que yo era un profesor más que simplemente me iba a tocar ser rector general seis años”.

En su discurso, reconoció a todos los académicos que recibieron el Mérito Académico 2025, pidiendo a sus familias que los consientan.

A la par, Villanueva recordó a Raúl Padilla López por sus enseñanzas y aprendizajes, reconociendo que lo extraña, razón por la que no pudo evitar recibir el premio. “Claro que lo extrañamos. Y por eso no pude resistirme a aceptar este honor de recibir la primera presea que lleva el nombre de Raúl Padilla”. Por ello, se comprometió a seguir “trabajando cada día para estar a la altura de esta confianza”.

La rectora de la UdeG, Karla Planter, reconoció la aportación que representó Raúl Padilla López a la Universidad de Guadalajara, al igual que el trabajo y lo que desempeñó Ricardo Villanueva al frente de la casa de estudios. “Reconocemos justamente esa fidelidad, una fidelidad que resistió agendas saturadas, responsabilidades enormes y tiempos duros e ingratos ya que nunca existe motivo suficiente para abandonar a sus estudiantes”.

Natalia Juárez, secretaria del STAUdeG, también reconoció la labor de Villanueva como rector, celebrando las acciones implementadas durante su encargo al frente de la universidad.

"Con valentía para defender la autonomía universitaria y tomar decisiones que permitieron abrir caminos donde parecía no haberlos. Bajo su rectorado se consolidaron proyectos trascendentales y para nuestro sindicato, su disposición al diálogo permitió avanzar en dignidad laboral para las y los académicos".

