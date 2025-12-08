Otro 12 de diciembre está por llegar y eso significa otra peregrinación al suntuario de la Virgen de Guadalajara, su basílica en Ciudad de México. Pero es importante tomar algunas consideraciones de seguridad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió recomendaciones para los peregrinos que acudirán a la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre.

Cómo cada año, la basílica de Guadalupe les dará la bienvenida a miles de personas, por lo que la dependencia, a través de su cuenta en X, exhortó a la población a:

Vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para poder quitárselas con facilidad Vigilar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad Portar una tarjeta de seguridad con nombre, tipo de sangre, teléfono de contacto, alergias y medicamentos Ir acompañado y estar atento a familiares y amigos para evitar accidentes o extravíos Consumir alimentos de lugares establecidos para no tener problemas estomacales Queda prohibido el uso de pirotecnia

Además, indicó que se debía de ubicar las carpas de servicios médicos y evitar la obstrucción de áreas de evacuación.

Detalló que, en caso de emergencia, seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Por qué se celebra la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?

La festividad del 12 de diciembre remonta sus orígenes a 1531, cuando, según la tradición católica, la Virgen María se apareció en cuatro ocasiones a un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac, en lo que hoy es la Ciudad de México.

En una fría mañana de diciembre, mientras Juan Diego se dirigía hacia Tlatelolco, fue sorprendido por una visión: la Virgen María, quien se presentó como "La perfecta Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios". En esa aparición, le encargó una misión divina: llevar un mensaje al obispo Juan de Zumárraga en la Ciudad de México, solicitando la construcción de una iglesia en el lugar donde ella se había manifestado.

Aunque el obispo mostró escepticismo y pidió pruebas de la veracidad de la aparición, la Virgen le dio instrucciones claras a Juan Diego: debía subir al Tepeyac y recoger flores, a pesar de que era invierno y el lugar parecía estéril. Para su sorpresa, Juan Diego encontró un jardín lleno de hermosas flores, algo completamente inesperado en esa época del año.

Con las flores en su tilma, éste regresó a la Ciudad de México para mostrarlas al obispo. Al abrir su tilma, no solo se revelaron las flores, sino también la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe impresa en el tejido, un fenómeno que dejó asombrados a todos los presentes.

