Alerta por frente frío 32: Prevén caída de nieve en volcanes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó este miércoles 28 de enero sobre el próximo frente frío en el país, el número 32. Estos son los detalles del clima para este día:

Para el día de hoy, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 30, se encuentra modificando sus características térmicas; sin embargo, persistirá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

No te pierdas: Sol y ambiente fresco para este miércoles en Guadalajara

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima del jueves 29 al sábado 31 de enero de 2026

En el transcurso del jueves, un nuevo frente frío (núm. 32) y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México , en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Durante el viernes y sábado, el frente frío (núm. 32) se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas , pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada al frente generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como un nuevo y marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central; además de posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Durante el período de pronóstico, el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias fuertes a muy fuertes en Michoacán y Guerrero.

ESPECIAL / SMN

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA