Un nuevo frente frío, el número 29, se instalará este viernes 16 de enero en el norte de México; informó el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México.

Para hoy, la masa de aire polar que se asocia al frente núm. 28, se desplazará hacia el oriente del golfo de México , permitiendo una recuperación de las temperaturas vespertinas en el norte, centro, sur y sureste de la República Mexicana .

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por su parte, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 29) a partir del mediodía en el norte de Chihuahua y Coahuila , el cual interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México.

Canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; así como intervalos de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, además de lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio mexicano.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 16 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico del clima del sábado 17 al lunes 19 de enero de 2026

El frente frío (núm. 29) se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias fuertes a muy fuertes en Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y puntuales intensas en Puebla y Veracruz .

La masa de aire polar asociada al frente, en interacción con una vaguada en altura, ocasionará ambiente muy frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México); así como ambiente fresco a templado en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán.

A su vez, durante la noche del sábado, se prevé un nuevo evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose al istmo y golfo de Tehuantepec, y durante el domingo con rachas de 40 a 60 km/h en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán; así mismo durante el domingo se pronostica la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

El persistente ingreso de humedad del océano Pacífico en combinación con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

