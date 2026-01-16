Un nuevo sismo se registró la madrugada de este viernes 16 de enero, en estado de Guerrero , lo que alertó de nueva cuenta a millones de mexicanos. ¿Qué sabe al respecto? ¿Hubo afectaciones? Esto se sabe hasta el momento:

La noche de este jueves un sismo fue perceptible en el centro de México y encendió la alerta sísmica en la capital del país .

El movimiento fue perceptible en varios puntos de la Ciudad de México.

No te pierdas: Regresa la lluvia a Guadalajara a esta hora del viernes

El Servicio Sismológico Nacional reportó que a las 12:42 horas de este 16 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.2, localizado a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero . El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico del país.

¿Dónde se sintió el sismo?

En la colonia Del Valle, de la Ciudad de México, no se percibió, sonaron alarmas sísmicas de la calle y de celulares.

En la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, habitantes salieron de sus casas y ocuparon el carril del Metrobús para alejarse de las construcciones.

En cerro de la estrella en Iztapalapa. Sonó la alerta pero no se sintió.

En Ecatepec sonaron alarmas de celulares, poca gente apenas se asomó a la puerta de sus casas o ventanas, pero realmente no se percibió.

En Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, se escuchó la alerta y la percepción fue muy leve. Habitantes de la zona evacuaron sus viviendas.

¿Hubo afectaciones por sismo?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió en sus redes sociales, que la madrugada de este viernes 16 de enero de 2026 se activó alerta sísmica en la CDMX, tras lo cual que se activó el Protocolo de revisión.

"Hasta el momento todo tranquilo" , escribió en X.

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, informó que, tras la activación de la Alerta Sísmica, se activó el protocolo de seguridad, el cual incluyó el sobrevuelo de cinco helicópteros Cóndor para realizar recorridos de supervisión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 horas, con epicentro en San Marcos, Guerrero; además, señaló que la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión correspondiente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA