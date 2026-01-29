El Congreso del Estado de Jalisco instaló recientemente un módulo de vacunación permanente en sus instalaciones. Esta iniciativa busca contener el brote de sarampión registrado en la entidad y fortalecer la inmunidad colectiva. El servicio está disponible para el personal legislativo, sus familias y la ciudadanía en general.

La inauguración contó con la presencia del diputado Julio César Hurtado Luna, presidente de la Mesa Directiva, y la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, presidenta de la Junta de Coordinación Política. También asistieron Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Secretario General del Congreso, y Alexandra Serrano de la Mora, coordinadora de Administración y Finanzas.

El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Héctor Raúl Pérez Gómez, fue parte de las autoridades presentes. El módulo, ubicado en el edificio legislativo sobre avenida Hidalgo, operará de manera continua hasta que disminuyan las condiciones epidemiológicas de riesgo en la región.

Esta medida se presenta como una acción clave dentro de una estrategia integral. El objetivo es frenar la transmisión de la enfermedad. La colaboración interinstitucional es fundamental para proteger la salud pública de los jaliscienses.

Aumento de casos y llamado a la acción

La legisladora María del Refugio Camarena Jáuregui alertó sobre el incremento significativo de casos de sarampión. Desde octubre de 2025, los contagios pasaron de 325 a mil 800, lo que representa un aumento del setenta por ciento. Este dato resalta la urgencia de fortalecer las campañas de vacunación.

El Pleno del Congreso solicitó formalmente a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) que el módulo de vacunación sea permanente. Esto permitirá atender a más personas. Además, se pidió intensificar la vigilancia epidemiológica en todo el estado.

Se considerará la elaboración de un dictamen técnico para evaluar la pertinencia de solicitar la declaratoria de epidemia grave al Consejo de Salubridad General. Esta medida podría permitir la implementación de acciones extraordinarias para controlar la propagación del virus.

Estrategia intensiva de vacunación en Jalisco

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que el brote global de sarampión se debe al rezago en la vacunación. La cobertura nacional en menores de hasta seis años fue del 60% a finales de 2024. Se requiere un 95% para una protección efectiva de la población.

Desde el año 2025, Jalisco ha puesto en marcha una estrategia intensiva de vacunación. Hasta el momento, se han aplicado 820 mil dosis en la entidad. La coordinación abarca a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina.

Adicionalmente, se cuenta con la colaboración de universidades públicas y privadas. Actualmente, se han habilitado 620 puntos de vacunación. Estos incluyen centros de salud, unidades médicas, plazas comerciales y campus universitarios.

El Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, reconoció la labor coordinada. Destacó la disposición del personal legislativo para participar activamente en esta campaña de prevención de enfermedades como el sarampión.

El Congreso de Jalisco se convierte así en el punto 621 punto de esta estrategia. A partir del martes 3 de febrero, el módulo de vacunación estará abierto a toda la ciudadanía. Esto subraya el compromiso del Poder Legislativo con el derecho a la salud.

Martínez Lomelí también agradeció al personal de salud, especialmente a enfermeras y médicos, por su invaluable trabajo. Su participación activa es crucial para el éxito de esta gran campaña de inmunización en Jalisco.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

EE